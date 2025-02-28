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Вновь ухудшилось состояние Папы

23:24 196

Папа Римский Франциск, который по-прежнему остается в римской клинике Джемелли, перенес сегодня бронхоспазм. После чего понтифик почувствовал себя хуже.

Как сообщает агентство ANSA, после бронхоспазма у Папы началась рвота и усилились проблемы с дыханием. Принятые врачами экстренные меры помогли понтифику, который, как отмечает агентство, в течение всех процедур оставался в полном сознании и старался помогать врачам.

На данный момент понтифик дышит через кислородную маску и врачи делают сдержанные прогнозы, сообщает ANSA. В ближайшие 24–48 часов врачи смогут точнее сказать, насколько бронхоспазм ухудшил состояние пациента.

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