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Европа вступилась за Зеленского

28 февраля 2025, 23:35 3384

Несколько европейских лидеров выразили поддержку Украине после ссоры американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, передает РБК-Украина.

После перепалки американского и украинского лидеров польский премьер-министр Дональд Туск в заметке на платформе X отметил, что украинцы не одиноки: «Дорогой Владимир Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одиноки».

Французский президент Эммануэль Макрон одним из первых отреагировал на ссору между Трампом и Зеленским: Мы должны уважать тех, кто воюет». Макрон подчеркнул, что нельзя забывать, что есть «агрессор и человек, на которого напали».

Заместитель лидера немецкой партии ХДС Йоханн Вадефул добавил, что Европа не предаст Украину: «Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину!»

Премьер-министр Испании Педро Санчес присоединился к списку европейских лидеров, которые выразили поддержку и солидарность с Украиной после столкновения между Трампом, Вэнсом и Зеленским: «Украина, Испания с вами».

По данным Sky News, позиция Британии «остается неизменной» после срыва переговоров Трампа и Зеленского. По словам источника издания, позиция правительства Британии «непоколебима в поддержке справедливого и прочного мира, который обеспечивает суверенитет и безопасность Украины».

Законодатели-демократы выступили в защиту Зеленского, осудив отношение Трампа и Вэнса к украинскому президенту после того, как во время встречи в Овальном кабинете лидеры двух стран вступили в бурную перепалку.

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