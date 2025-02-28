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Первое заявление Зеленского после спора с Трампом

28 февраля 2025, 23:47 3676

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. 

«Спасибо, Америка, спасибо за поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо президенту, Конгрессу и американскому народу. Украине нужен справедливый и длительный мир, и мы работаем именно для этого», - говорится в публикации президента Украины.

Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось.

Трамп утверждает, что украинский президент «не готов к миру».

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