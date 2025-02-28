У Трампа есть условие

Президент США Дональд Трамп еще допускает подписание соглашения о полезных ископаемых с Украиной, но «все зависит» от украинцев, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Как пишет агентство, Трамп почувствовал «неуважение» из-за «риторики и поведения» Зеленского, но он якобы «не исключает договоренности с Зеленским», сказал чиновник.

При этом отмечается, что именно украинская сторона должна принять окончательное решение о дате подписания соглашения, «пока Зеленский еще в стране».

28 февраля в Белом доме между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома. Трамп заявил, что «президент Зеленский не готов к миру» и что «он может вернуться, когда будет готов к миру».