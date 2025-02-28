Что произошло между Трампом и Зеленским после спора

Телеканал CNN рассказал подробности, что произошло после публичной ссоры между президентами Украины и США, а также вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме.

По информации источников CNN, после того, как завершилась публичная часть встречи Трампа и Зеленского, американский президент вместе с советниками ушел в отдельную комнату. Он провел консультации с Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром финансов Скоттом Бессентом и другими советниками. Именно тогда Трамп окончательно решил, что Зеленский «не в том месте, чтобы вести переговоры», пишет CNN, и поручил Рубио и советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу передать, что украинский президент должен уехать.

Представитель Белого дома рассказал телеканалу, что украинцы выступили против и хотели продолжить переговоры, но им отказали. Вскоре после этого Зеленский уехал.