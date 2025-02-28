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Болтон: Трамп и Вэнс «на стороне России»

00:15 2058

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс «объявили, что они на стороне России» в российско-украинской войне. Так Болтон отреагировал на скандал в Белом доме 28 февраля во время визита туда президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее сообщение экс-советник опубликовал на платформе Х.

По мнению Болтона, такая позиция президента и вице-президента их личная, а не большинства американцев.

«Трамп и Вэнс объявили, что они на стороне России в российско-украинской войне. Это катастрофическая ошибка для национальной безопасности Америки. И давайте проясним: теперь Трамп и Вэнс лично владеют этой политикой…» - написал бывший советник.

После отставки Болтон, представитель консервативного истеблишмента в США, написал книгу, в которой критиковал Трампа за то, что тот, по его словам, подчинял внешнюю политику страны своим тактическим политическим интересам. Вернувшись на пост президента в этом году, Трамп лишил Болтона личной охраны.

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