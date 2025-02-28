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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Госдеп прекращает помощь Украине

00:32 1711

Госдепартамент США прекратил реализацию инициативы проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по возобновлению энергосети Украины после военных атак РФ.

Об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, работающих в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News.

По данным издания, поддержка программы по восстановлению энергосистемы Украины была прекращена на этой неделе.

«Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или о наших прошлых инвестициях», – сказал один из собеседников NBC News.

«Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса», – добавил он.

По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергнется новым нападениям российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на реформирование финансового сектора.

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