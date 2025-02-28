В Польше в восторге от футболиста сборной Азербайджана: «DadaSHOW! Какой дебют!»

Форвард футбольной сборной Азербайджана Ренат Дадашов отличился в первом же матче за свой новый клуб - польский «Радомяк».

В игре 23-го тура чемпионата Польши против «Видзева» Дадашов вышел на замену на 80-й минуте, когда его команда проигрывала 0:1. Ренату понадобилось всего лишь десять минут, чтобы открыть счет своим голам в польской элитной лиге под названием Экстракласа. Он оказался расторопнее всех в штрафной площади соперника и удачно подставил ногу. Встреча завершилась вничью 1:1. А на официальном YouTube-канале чемпионата Польши видеообзор о матче озаглавили так: DadaSHOW! Co za debiut! («ДадаШОУ! Какой дебют!»).