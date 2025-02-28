В Польше в восторге от футболиста сборной Азербайджана: «DadaSHOW! Какой дебют!»
Форвард футбольной сборной Азербайджана Ренат Дадашов отличился в первом же матче за свой новый клуб - польский «Радомяк».
В игре 23-го тура чемпионата Польши против «Видзева» Дадашов вышел на замену на 80-й минуте, когда его команда проигрывала 0:1. Ренату понадобилось всего лишь десять минут, чтобы открыть счет своим голам в польской элитной лиге под названием Экстракласа. Он оказался расторопнее всех в штрафной площади соперника и удачно подставил ногу.
Встреча завершилась вничью 1:1. А на официальном YouTube-канале чемпионата Польши видеообзор о матче озаглавили так: DadaSHOW! Co za debiut! («ДадаШОУ! Какой дебют!»).
«Радомяк», за который также выступает другой азербайджанский футболист Рахиль Мамедов (он не принимал участия в этой игре), с 25 очками занимает 13-е место среди 18 команд.
Ренат Дадашов перешел в клуб из города Радом из турецкого «Анкарагюджю». Ранее, помимо молодежных команд Германии, где нападающий родился, он успел поиграть в Португалии, Англии, Швейцарии и Турции. Во взрослом футболе Дадашов лучше всего проявил себя в швейцарском «Грассхоппере», где в 2022-23-м годах провел 40 матчей и забил 10 голов.
За сборную Азербайджана 25-летний футболист сыграл уже 34 матча и забил 4 гола.