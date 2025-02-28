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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Зеленский – великий. Трамп – низкий

наше послесловие
Леонид Швец, автор haqqin.az
01:06 1386

Изначально формат открытого обмена мнениями перед телекамерами был выбран американской администрацией недаром. Задача стояла либо продемонстрировать, как лидер мира благосклонно принимает уверения украинского президента в глубочайшей благодарности, что тот снизошел до проблем туземного народа и помог остановить боевые действия, либо устроить показательную выволочку неблагодарному дикарю. Все пошло по второму сценарию.

Трамп и Вэнс захотели устроить показательную выволочку неблагодарному дикарю

Перед Зеленским стояла другая задача: постараться добиться от США каких-то ощутимых гарантий, которые бы подпирали обещанное прекращение огня. Но все его попытки объяснить проверенный опытом факт, что на слово Путину верить нельзя, упирались в глубокую убежденность Трампа, что это в слова Путина, сказанные Байдену, верить нельзя, а что сказано ему, Трампу, - это кремень! Очевидно, что для президента Украины такой уровень аргументации был предельно несерьезным.

Когда довольно быстро стало понятно, что Владимир Зеленский намерен играть с президентом США в равного партнера, активно подключился вице-президент Вэнс, который стал откровенно буллить украинца, обвиняя его в неблагодарности и припоминая ему визит в демократический штат Пенсильвания во время предвыборной кампании в США. С этого момента исчезли всякие сомнения в специальной постановке. Смысл предлагать для обсуждения аргументы исчез, их никто не собирался слушать. Им нужно было унизить президента Украины, как вариант – вывести его из себя и тем самым получить основания отказаться решать вопрос мира с этим неадекватом. Пошел в ход даже прием с упоминанием формы одежды Зеленского, отказавшегося носить костюмы до окончания войны.

Трамп категорически не хочет ссоры с Путиным, тем более в горячей форме

Причина предельно проста: никакого плана урегулирования у Белого дома нет. Любые гарантии упираются в необходимость обеспечить военную поддержку Украины, но Трамп категорически не хочет ссоры с Путиным, тем более в горячей форме. Сбросить с себя проблему, которую он в горячке предвыборной борьбы пообещал решить за 24 часа, можно было, взвалив вину за нее на Байдена и на Зеленского. Трамп умыл руки. 

Эта история не могла закончиться иначе. Даже если бы в этот раз все прошло в рамках приличий, рвануло бы позже: ценностная пропасть между руководством США и Украины непреодолима.

Смысл 2025 года будет не в том, что скажет Америка, а в том, что сделает Европа

В результате Владимир Зеленский входит в историю как гордый лидер гордого народа, отказавшийся унижаться уже перед вторым главой намного более могущественного государства. Дональд Трамп всем запомнится низостью, на которую он пошел в ситуации, когда любой американский президент должен был проявить настоящее лидерство. Трамп сделал Америку жалкой. Зеленский made Ukraine great again.

Что касается дальнейшего развития событий, подсказал американский историк Тимоти Снайдер, который сказал, что смысл 2025 года будет не в том, что скажет Америка, а в том, что сделает Европа.

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