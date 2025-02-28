Зеленский – великий. Трамп – низкий

Изначально формат открытого обмена мнениями перед телекамерами был выбран американской администрацией недаром. Задача стояла либо продемонстрировать, как лидер мира благосклонно принимает уверения украинского президента в глубочайшей благодарности, что тот снизошел до проблем туземного народа и помог остановить боевые действия, либо устроить показательную выволочку неблагодарному дикарю. Все пошло по второму сценарию.

Перед Зеленским стояла другая задача: постараться добиться от США каких-то ощутимых гарантий, которые бы подпирали обещанное прекращение огня. Но все его попытки объяснить проверенный опытом факт, что на слово Путину верить нельзя, упирались в глубокую убежденность Трампа, что это в слова Путина, сказанные Байдену, верить нельзя, а что сказано ему, Трампу, - это кремень! Очевидно, что для президента Украины такой уровень аргументации был предельно несерьезным. Когда довольно быстро стало понятно, что Владимир Зеленский намерен играть с президентом США в равного партнера, активно подключился вице-президент Вэнс, который стал откровенно буллить украинца, обвиняя его в неблагодарности и припоминая ему визит в демократический штат Пенсильвания во время предвыборной кампании в США. С этого момента исчезли всякие сомнения в специальной постановке. Смысл предлагать для обсуждения аргументы исчез, их никто не собирался слушать. Им нужно было унизить президента Украины, как вариант – вывести его из себя и тем самым получить основания отказаться решать вопрос мира с этим неадекватом. Пошел в ход даже прием с упоминанием формы одежды Зеленского, отказавшегося носить костюмы до окончания войны.

Причина предельно проста: никакого плана урегулирования у Белого дома нет. Любые гарантии упираются в необходимость обеспечить военную поддержку Украины, но Трамп категорически не хочет ссоры с Путиным, тем более в горячей форме. Сбросить с себя проблему, которую он в горячке предвыборной борьбы пообещал решить за 24 часа, можно было, взвалив вину за нее на Байдена и на Зеленского. Трамп умыл руки. Эта история не могла закончиться иначе. Даже если бы в этот раз все прошло в рамках приличий, рвануло бы позже: ценностная пропасть между руководством США и Украины непреодолима.