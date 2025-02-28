После спора с Трампом Зеленский поговорил с Макроном и Рютте
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после того как покинул Белый дом, сообщил Елисейский дворец.
Подробности беседы не сообщаются.
Также, по информации корреспондента Financial Times в Украине Кристофера Миллера, Зеленский говорил с генсеком НАТО Марком Рютте. Официально это не подтверждалось.
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