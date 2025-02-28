Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в Баку
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта находится с визитом в Баку.
Президент "Барселоны" в Баку pic.twitter.com/ryadFgLKvH— Elmir Aliyev (@ElmirAliyev82) February 28, 2025
Ранее испанские СМИ сообщали, что Лапорту в поездке будут сопровождать директора «Барсы» Жоан Солер и Хавьер Пуиг. Цель визита - создание в Азербайджане футбольной академии «Барселоны» и изучение новых экономических возможностей.
В Баку Лапорту сопровождает его друг, бизнесмен Аднан Ахмедзаде, который был одним из VIP-гостей на гала-вечере в честь 125-летия «Барселоны» в конце прошлого года.
Это не первый визит президента «Барсы» в Азербайджан. В ноябре прошлого года он принял участие в COP29.