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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0
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Планы Путина гораздо обширнее: СССР 2.0

Еще один шаг на сближение с Москвой

01:28 434

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы Киберкомандование вооруженных сил США (The United States Cyber Command) остановило любое планирование действий против России, в том числе наступательные цифровые операции. Об этом сообщило 28 февраля профильное издание The Record, ссылаясь на трех источников.

Хегсет отдал такое распоряжение «на прошлой неделе», в период с 17 по 23 февраля. По словам источников, Хегсет отдал приказ начальнику Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который передал его подчиненным.

По словам источников, приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Тимоти Хо, и на его работу по радиотехнической разведке, направленную против России. Принятый приказ может сорвать некоторые из самых громких миссий командования с участием России, в том числе в Украине, отмечает The Record.

Издание указывает, что принятое решение свидетельствует о том, что Белый дом усиленно стремится нормализовать отношения с Москвой.

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