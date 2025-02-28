Еще один шаг на сближение с Москвой

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы Киберкомандование вооруженных сил США (The United States Cyber Command) остановило любое планирование действий против России, в том числе наступательные цифровые операции. Об этом сообщило 28 февраля профильное издание The Record, ссылаясь на трех источников.

Хегсет отдал такое распоряжение «на прошлой неделе», в период с 17 по 23 февраля. По словам источников, Хегсет отдал приказ начальнику Киберкомандования генералу Тимоти Хо, который передал его подчиненным.

По словам источников, приказ не распространяется на Агентство национальной безопасности, которое также возглавляет Тимоти Хо, и на его работу по радиотехнической разведке, направленную против России. Принятый приказ может сорвать некоторые из самых громких миссий командования с участием России, в том числе в Украине, отмечает The Record.

Издание указывает, что принятое решение свидетельствует о том, что Белый дом усиленно стремится нормализовать отношения с Москвой.