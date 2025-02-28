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Глава евродипломатии: «Теперь свободному миру нужен новый лидер»

01:37 161

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас после бурных переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, как и другие европейские лидеры, выразила в соцсетях поддержку Украине.

«Украина — это Европа! Мы стоим с Украиной. Мы усилим свою поддержку Украины, чтобы они могли продолжать отбиваться от агрессора», - заявила Каллас.

В то же время глава евродипломатии сделала и более далеко идущий вывод: «Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Нам, европейцам, предстоит принять этот вызов».

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