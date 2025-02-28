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Гололед создал проблемы на дорогах Баку

01:52 883

Из-за гололеда на шоссе Баку - Сумгаит, проспекте Зии Буниятова и Бакинской кольцевой автодороге затруднено движение транспорта, сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

В ведомстве призвали водителей соблюдать максимально возможную дистанцию и скоростной режим.

Движение транспорта также затруднено на проспекте Гейдара Алиева, вспомогательной дороге в направлении центра; проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро «20 Января»; улице Алы Мустафаева, в направлении станции метро «20 Января»; шоссе Баку - Сумгаит, в направлении Хырдаланского круга.

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