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Жозе Моуриньо подал в суд на «Галатасарай»

Отдел спорта
01:59 736

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» на своем официальном сайте сообщил, что главный тренер команды Жозе Моуриньо подал иск против другой стамбульской команды - «Галатасарая».

Португальский специалист требует компенсацию за моральный ущерб, который, по его мнению, нанес ему «Галатасарай», обвинив Моуриньо в расизме. В заявлении подчеркивается, что Особенный рассчитывает получить 50 тысяч евро.

Ранее появилась информация, что 62-летний тренер получил дисквалификацию на четыре матча: два - за расизм в адрес «Галатасарая», еще два - за оскорбления четвертого судьи.

После встречи 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португальский специалист заявил, что запасные футболисты и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны». Желто-красные расценили подобное высказывание Моуриньо как расизм и заявили, что обратятся в суд, а также в ФИФА и УЕФА.

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