Пока Трамп и Зеленский спорили, Россия атаковала Одессу и Харьков

Российская армия вечером 28 февраля нанесла удары по Харькову и Одессе.

Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Холодногорском районах и в центральной части города.

Мэр Харькова Сергей Терехов уточнил, что один из ударов был напротив многоэтажки, в доме выбиты стекла. Впоследствии мэр уточнил, что в центральной части города удар был по территории медицинского учреждения, в котором находятся люди. На месте попадания возник пожар.

Спустя некоторое время стало известно об очередном прилете беспилотника по центральной части Харькова. Повреждены жилые дома. Также есть попадание в Киевском районе возле АЗС, передают украинские СМИ.

Начальника Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что россияне этим вечером в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела погиб один человек: «Под ударом был Одесский район. В результате атаки и падения обломков загорелся одноэтажный частный дом, предприятие и грузовые и легковые автомобили. Погиб один человек, еще один пострадал. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы».

Кипер добавил, что угроза воздушных ударов по городу остается.