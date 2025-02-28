Орбан благодарит Трампа-«миротворца»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил американского президента Дональда Трампа после спора между ним и украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Венгерский политик написал в соцсети X, что «сильные создают мир, слабые – войну».

«Сегодня президент Дональд Трамп мужественно выступал за мир. Даже если многим это было трудно усвоить. Спасибо, господин президент!» - благодарит Орбан.

В комментариях под постом его поддержал и Илон Маск.

Украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.