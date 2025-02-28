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Трамп: Зеленский хочет воевать

03:04 730

Президент США Дональд Трамп на небольшой пресс-конференции перед вылетом из Вашингтона во Флориду признал, что разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским «не получился».

Трамп также назвал Зеленского человеком, не желающим перемирия.

«Он должен сказать «я хочу мира». Вместо этого он говорил: «Путин то, Путин сё». Он должен сказать «я хочу мира», – сказал Трамп.

По его мнению, встреча не прошла гладко, «Зеленский [взял больше карт в руку, чем требуется для победы] (has overplayed his hand), а США «не собираются играть в игры». Он добавил, что президент Украины хочет «сражаться, сражаться, сражаться» и не выглядел человеком, готовым к перемирию.

«Я хочу прекращения огня прямо сейчас», – подытожил Трамп, интонационно выделив последние два слова.  А Зеленский, по его словам, «хочет воевать, воевать, воевать».

От ответа на вопрос о прекращении поставок военной помощи Украине президент США уклонился.

По словам Трампа, «Зеленский хочет вернуться прямо сейчас, но я не могу». Президент США не объяснил, почему не может.

Как добавил президент США, без поддержки Вашингтона Киев не сможет победить в войне. По его словам, во время переговоров в Белом доме Владимир Зеленский «переоценил свои возможности».

Джереми Боуэн, международный редактор BBC, заявил, что «отношения Дональда Трампа и Владимира Зеленского и до их перебранки в Овальном кабинете были неважными. Теперь они рассыпались окончательно. Публичная ссора также сигнализирует надвигающийся большой кризис в отношениях европейских членов НАТО и США». По мнению журналиста, «на Украину Трамп оказывает сильное давление, а России предлагает большие уступки. И кажется, мы получили сейчас доказательство того, что его приоритет — поправить отношения с Россией, и за это он готов платить уступками за счет Украины».

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