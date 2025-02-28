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«Спровоцированная Россией война должна прекратиться»

заявили в Вашингтоне
03:29 165

«Спровоцированная Россией война должна прекратиться», заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Майк Джонсон

«Благодаря президенту Трампу времена, когда Америку использовали и презирали, закончились. Смерть и разрушения спровоцированной Россией войны должны быть немедленно прекращены, и только наш американский президент может вывести эти две страны на путь к прочному миру», -заявил спикер Палаты представителей США, которого цитирует Интерфакс-Украина.

По словам Джонсона, президент Украины Владимир Зеленский должен был принять предложение о партнерстве по правам на полезные ископаемые, которое Трамп вынес на стол.

Экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал, что «пришло время остыть и вспомнить, что США и Украина на одной стороне». «Владимир Зеленский три года героически вел свой народ против абсолютно неспровоцированной агрессии со стороны России. Храбрость украинцев была впечатляющей. Их страдания были ужасными. Именно они заслуживают нашей поддержки, и они откровенно заслуживают нашего уважения. Сейчас лучший путь - как можно быстрее подписать соглашение по полезным ископаемым. Еще есть путь к миру», - написал он в Х.

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