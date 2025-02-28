Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый Дом»

Как сообщает BBC, интервью началось с вопроса ведущего Брета Байера о том, не желает ли он извиниться перед президентом США. Не говоря ни «да», ни «нет», Зеленский заявил о благодарности Соединенным Штатам.

Спустя несколько часов после спора с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом президент Украины Владимир Зеленский появился в студии телеканала Fox News.

«Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Я просто говорю, что нам нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина», - заявил президент Украины.

Зеленский привел цитату 40-го президента США Рональда Рейгана о том, что мир — это не просто отсутствие войны.

На повторный вопрос ведущего об извинениях перед Трампом Зеленский ответил отрицательно: «Я уважаю президента и уважаю американский народ, нам нужно быть открытыми и честными, не уверен, что мы сделали что-то плохое, какие-то вещи, при всем уважении к медиа, нам нужно обсуждать без них».

На вопрос Fox News: «Вы хотите продолжать войну или вы хотите мир? И если бы была возможность вернуться в Белый дом — поехали бы?» Зеленский ответил: «В первую очередь, да, я хочу мир. Сделка по редкоземельным металлам — первый шаг к миру и гарантиям безопасности. У нас тяжелая ситуация... Но я уважаю солдат. Я не могу сказать «стойте», потому что никто не остановится, мы хотим справедливый и продолжающийся мир…».

По словам Зеленского, сделка по редкоземельным металлам — соглашение между Киевом и Вашингтоном, которое предполагалось заключить сегодня, должна была стать первым шагом к заключению других соглашений по гарантиям безопасности Украины.

«Сделка по редким минералам не имела положений о гарантиях безопасности», — парировал ведущий Fox News.

«Но это часть гарантий безопасности! — продолжил Зеленский».

Байер спросил президента Украины, считает ли тот, что после событий 28 февраля его отношения с Дональдом Трампом еще можно спасти. Зеленский считает, что можно: «Да, конечно, потому что это больше, чем отношения между президентами, это отношения между народами. И мы благодарны американскому народу».

Зеленский, комментируя свою перепалку с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, сказал, что «это было не очень». Он рассказал, что дискуссии были «очень чувствительной вещью» и что он «просто хотел быть честным» в разговоре со своими коллегами из США.

Президент Украины подчеркнул, что не хочет терять «больших партнеров» в США. Также Зеленский предположил, что его разочаровали предположения лидеров США о том, что «Украина почти уничтожена», «что наши солдаты не герои» и «что президент является диктатором».

Зеленский признал, что Украине будет тяжело победить без американской поддержки, но считает Европу готовой продолжать финансировать Киев.

Ведущий Брет Байер спросил Зеленского, сможет ли Украина сдержать Россию без постоянной поддержки США. «Нам было бы сложно. Вот почему я здесь», - ответил Зеленский.

Президент добавил, что Украина не может потерять свою свободу: «Россияне пришли на нашу территорию, в наши дома... они убили так много людей. Просто чтобы забыть об этом, просто чтобы сказать, что Путин отличный парень, нет».По его словам, он открыт для дипломатии с Россией, когда будут гарантии безопасности для будущего Украины от США.

Зеленский считает, что текущая военная помощь США недостаточна: «Мы не видим достаточного нового объема поддержки со стороны Соединенных Штатов, при всем уважении еще раз».

Отвечая на предположение сенатора-республиканца Линдси Грэма о том, что США больше не смогут вести с ним переговоры, Зеленский заявил: «Американцы голосуют за американского президента... и только украинцы голосуют за своего президента».

«Никто не хочет закончить войну больше, чем мы. Я просто говорю, что нам с США просто нужно быть на одной стороне, чтобы остановить Путина», - заявил Зеленский.

Президент Украины убежден, что переговоры о завершении войны состоятся. По его мнению, в переговорах должны участвовать США, Украина и страны Европы.

Во время эфира он заявил, что «Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут». «Я лишь сказал, что речь идет о настоящем и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными. За столом переговоров должны быть Украина, США и Европа, а Украина подойдет к переговорам сильной», - сказал Зеленский.