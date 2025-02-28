Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в интервью Fox News после закончившейся перепалкой встречи лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, что «украинцы были невероятно твердолобыми», и «весь мир увидел, с чем США приходится работать».

«Украинцы в очередной раз были невероятно твердолобыми, хорошо, что весь мир увидел, с чем США приходится работать.

Было здорово, что камеры работали, потому что американский народ и весь мир смогли увидеть, с чем президент Трамп и его команда имеют дело за закрытыми дверями на переговорах с украинцами», - сказала Левитт.