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Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Госсекретарь США заговорил, как Кадыров

10:15 3794

Украинский президент Владимир Зеленский должен извиниться за конфликтную ситуацию на встрече с президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире CNN.

Глава Госдепа призвал Зеленского «извиниться за то, что он превратил это дело в то фиаско, которым оно стало». «Ему не было нужды идти туда и вести себя враждебно», — сказал он и добавил, что Зеленский «должен извиниться за то, что тратит наше время».

По его словам, «нельзя заставить других сесть за стол переговоров, ведя себя агрессивно». Рубио, как и Трамп ранее, усомнился в том, что Зеленский хочет заключения мирного соглашения.

Перепалка между политиками касалась войны в Украине, в том числе возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Рубио заявил CNN, что аргумент Зеленского о невозможности мира, поскольку Путину нельзя доверять, «подрывает все, что президент (США Дональд Трамп) сказал ему о своих попытках», заявил госсекретарь.

«Я не собираюсь попадаться в эту ловушку, выясняя, кто плохой, а кто злой», — указал Рубио. The New York Times отмечает, что глава Госдепа прежде называл Путина военным преступником, «монстром» и агрессором.

Зеленский в интервью Fox News после случившегося сказал, что не считает, будто «мы сделали что-нибудь плохое» на встрече с Трампом. В то же время он отметил, что «некоторые вещи нужно обсуждать без камер» и что в целом случившееся было «не хорошо».

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе, и я всегда был очень благодарен», — подчеркнул украинский лидер.

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