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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

РПК сложила оружие

10:35 1723

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией, пишут турецкие СМИ.

Решение было принято после призыва отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в стране «открылась новая страница» без террора. Белый дом оценил призыв Оджалана к самороспуску и разоружению как важное событие.

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