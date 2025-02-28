РПК сложила оружие

Террористическая «Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня с Турцией, пишут турецкие СМИ.

Решение было принято после призыва отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам прекратить вооруженную борьбу против турецкого государства и самораспуститься.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что в стране «открылась новая страница» без террора. Белый дом оценил призыв Оджалана к самороспуску и разоружению как важное событие.