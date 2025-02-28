Мероприятие AzerGold в Дашкесане

На Човдарском интегрированным региональным участком по переработке AzerGold состоялось просветительское мероприятие на тему «Гражданская оборона - гарантия безопасности населения», посвященное 1 марта – Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятие, организованное с целью планирования, своевременного и качественного выполнения мероприятий гражданской обороны, снижения рисков в этой области, прошло в интерактивном формате, состоящем из теоретической и практической частей.

В рамках мероприятия сначала состоялась встреча с участием представителей Исполнительной власти Дашкесанского района, Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, Гянджинского регионального управления государственного пожарного надзора Государственной пожарной службы, Дашкесанского районного управления пожарной охраны Государственной пожарной службы и Дашкесанского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

На встрече член Совета директоров AzerGold, заместитель председателя, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям ЗАО Хайям Фарзалиев предоставил информацию о системно реализуемых мерах по повышению осведомленности сотрудников в области гражданской обороны, постоянной проверке и дальнейшему совершенствованию их готовности к чрезвычайным ситуациям.