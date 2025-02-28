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Мероприятие AzerGold в Дашкесане

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10:38 500

На Човдарском интегрированным региональным участком по переработке AzerGold состоялось просветительское мероприятие на тему «Гражданская оборона - гарантия безопасности населения», посвященное 1 марта – Всемирному дню гражданской обороны.

Мероприятие, организованное с целью планирования, своевременного и качественного выполнения мероприятий гражданской обороны, снижения рисков в этой области, прошло в интерактивном формате, состоящем из теоретической и практической частей.

В рамках мероприятия сначала состоялась встреча с участием представителей Исполнительной власти Дашкесанского района, Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, Гянджинского регионального управления государственного пожарного надзора Государственной пожарной службы, Дашкесанского районного управления пожарной охраны Государственной пожарной службы и Дашкесанского районного отделения Общества Красного Полумесяца Азербайджана.

На встрече член Совета директоров AzerGold, заместитель председателя, председатель Комиссии по чрезвычайным ситуациям ЗАО Хайям Фарзалиев предоставил информацию о системно реализуемых мерах по повышению осведомленности сотрудников в области гражданской обороны, постоянной проверке и дальнейшему совершенствованию их готовности к чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что акционерное общество определило главным принципом своей деятельности обеспечение безопасности в процессе производства, постоянное удержание на переднем плане человеческого фактора.

Было отмечено, что в рамках превентивных мер против пожаров и других чрезвычайных ситуаций периодически при поддержке соответствующих государственных структур организуются учебно-тренировочные сборы, обеспечивается постоянное просвещение сотрудников по вопросам гражданской обороны.

В результате системных мер, предпринятых в предыдущие периоды, производственная деятельность продолжалась полностью без травм, таким образом, количество часов работы акционерного общества, прошедших без травм, достигло 6 миллионов часов.

После совещания, которое продолжилось в формате дискуссии, состоялась демонстрация средств гражданской обороны, противопожарной защиты и других технических средств безопасности, используемых для обеспечения безопасности персонала.

Далее в рамках учебно-тренировочного сбора были проведены занятия по правилам технической безопасности при ведении пожарно-спасательных работ в горных условиях, а также организована имитация процессов тушения пожара и эвакуации в местности со сложным рельефом.

Представители профильных учреждений и организаций, участвовавшие в мероприятии, положительно оценили мероприятия, реализуемые ЗАО в области гражданской обороны.

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