USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

США прекратили помощь Украине. Что теперь будет?

10:47 2027

США больше не будут давать военную помощь Украине, в приоритете - мирные переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира», - сказала Левитт, комментируя публичный спор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа сообщил Washington Post, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине.

Это решение, если оно будет принято, будет распространяться на помощь в виде радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину.

«Вопрос о том, что будет с американской поддержкой, нависает над всем», — говорит Эндрю Вайс, специалист по России в Фонде Карнеги. «У Европы нет ни ресурсов, ни единства, чтобы оказать поддержку. У нее нет разведывательных возможностей».

Теперь прекращение огня на условиях России стало более возможным, «потому что Украина будет обеспокоена тем, что ее отношения с США разваливаются, и ей лучше найти способ заключить сделку, пока преимущества России не стали еще более очевидными».

Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
12:21 104
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
11:27 1610
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35 наш комментарий; все еще актуально
28 февраля 2025, 19:14 8546
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
12:05 574
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина… ВИДЕО
11:54 1052
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке»
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке» Юрий Фельштинский комментирует для haqqin.az
11:37 1397
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
04:25 12162
Что на самом деле хочет Трамп от Украины
Что на самом деле хочет Трамп от Украины главная тема; все еще актуально
28 февраля 2025, 16:21 8649
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию новость дополнена; фото
11:43 1401
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
10:15 3802
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…»
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…» ВИДЕО
10:09 3183

ЭТО ВАЖНО

Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
12:21 104
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
11:27 1610
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35 наш комментарий; все еще актуально
28 февраля 2025, 19:14 8546
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
12:05 574
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина… ВИДЕО
11:54 1052
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке»
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке» Юрий Фельштинский комментирует для haqqin.az
11:37 1397
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
04:25 12162
Что на самом деле хочет Трамп от Украины
Что на самом деле хочет Трамп от Украины главная тема; все еще актуально
28 февраля 2025, 16:21 8649
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию новость дополнена; фото
11:43 1401
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
10:15 3802
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…»
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…» ВИДЕО
10:09 3183
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться