США прекратили помощь Украине. Что теперь будет?

США больше не будут давать военную помощь Украине, в приоритете - мирные переговоры, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Мы больше не собираемся просто выписывать чистые чеки на войну в очень далекой стране без настоящего, прочного мира», - сказала Левитт, комментируя публичный спор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа сообщил Washington Post, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине.

Это решение, если оно будет принято, будет распространяться на помощь в виде радаров, транспортных средств, боеприпасов и ракет на миллиарды долларов, ожидающих отправки в Украину.

«Вопрос о том, что будет с американской поддержкой, нависает над всем», — говорит Эндрю Вайс, специалист по России в Фонде Карнеги. «У Европы нет ни ресурсов, ни единства, чтобы оказать поддержку. У нее нет разведывательных возможностей».

Теперь прекращение огня на условиях России стало более возможным, «потому что Украина будет обеспокоена тем, что ее отношения с США разваливаются, и ей лучше найти способ заключить сделку, пока преимущества России не стали еще более очевидными».