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Делегация во главе с Эмином Амруллаевым находится с визитом в Турции

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Делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым находится с визитом в Стамбуле для участия в IV заседании Совета попечителей Турецко-Азербайджанского университета и встречи с ректорами высших учебных заведений Турецкой Республики, в том числе с председателем Совета по высшему образованию (YÖK) Турецкой Республики Эролом Озваром, а также с ректорами Университета Хаджеттепе, Стамбульского технического университета (ITU) и Ближневосточного технического университета (METU), которые принимают участие в деятельности Турецко-Азербайджанского университета со стороны Турции.

В ходе визита делегация также встретилась с председателем Совета по высшему образованию Турецкой Республики (YÖK) Эролом Озваром, а также с ректором Университета Мармара Турецкой Республики Мустафой Куртом и ректором Стамбульского технического университета (ITU) Хасаном Мандалом.

В ходе встречи гости ознакомились с материально-технической базой и лабораториями ведущих факультетов указанных вузов, а также обсудили возможности сотрудничества с рядом азербайджанских вузов, в том числе с Карабахским университетом.

Кроме того, состоялась встреча с азербайджанскими студентами, обучающимися в докторантуре в Турции и были обсуждены возможности будущей академической и научной деятельности студентов.

Стоит отметить, что в рамках визита, который продлится до 2 марта, запланированы встречи с ректорами других вузов.

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