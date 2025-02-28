Израиль просит США сохранить российские базы

Израиль выступает за слабую и децентрализованную Сирию, фактором этого может стать сохранение в стране российских военных баз, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство пишет, что Израиль лоббирует эти идеи в США, надеясь противостоять влиянию Турции в Сирии, так как усиление Анкары представляет угрозу еврейскому государству. Израиль представил свои соображения Соединенным Штатам в феврале на встречах с представителями американской администрации и Конгресса.

Позиция Вашингтона по этому вопросу остается неясной. Но источники Reuters отметили, что некоторые чиновники из США, когда Израиль представил свое видение, заявили, что Турция как член НАТО была бы лучшим гарантом безопасности для Тель-Авива. Представители Израиля с этим не согласились.

Власть в Сирии сменилась в декабре прошлого года: режим президента Башара Асада пал после наступления повстанцев, ключевой силой которых была группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана в России террористической организацией и запрещена). Временным президентом Сирии стал ее лидер Ахмед аль-Шараа (известен также как Абу Мухаммед аль-Джулани). Асад бежал в Россию.

В Сирии находятся российская военно-морская база Тартус и авиабаза Хмеймим. В 2017 году Россия получила их в аренду на 49 лет.

В январе в Сирии состоялись первые переговоры представителей России и новых сирийских властей. По их итогам член делегации, замминистра иностранных дел Михаил Богданов сообщил, что в отношении российских баз в арабской стране пока ничего не меняется.

Через две недели состоялись переговоры президента Владимира Путина и аш-Шараа. Кремль не сообщал, что политики обсуждали вопрос российских баз. Путин в разговоре подтвердил «неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии», в том числе гуманитарной помощью населению, стороны условились продолжить контакты.