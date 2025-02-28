Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию

Выразив признательность Алиеву за прием, Лапорта вспомнил свой первый визит в Азербайджан во время COP29. Он сказал, что «процессы развития в Баку произвели на него глубокое впечатление», подчеркнул, что видит здесь (в Азербайджане) большой потенциал для сотрудничества и именно поэтому за короткий промежуток времени приехал в Азербайджан во второй раз.

В ходе беседы была затронута забота государства о развитии спорта, в том числе футбола в Азербайджане, отмечено, что в нашей стране на самом высоком уровне организуются престижные международные спортивные соревнования, включая и футбольные матчи мирового уровня.

На встрече было сообщено, что будет подписан документ о создании в Азербайджане футбольной академии «Барселона», состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с будущей деятельностью академии, были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере развития детского футбола в нашей стране.

Лапорта вручил президенту Азербайджана памятный подарок.