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Зеленский покинул США... и летит в Лондон

11:27 1620

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел из США и находится на пути в Лондон, где приземлится к полудню. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightaware.

Вчера Зеленский во время общения в прямом эфире поспорил с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В ходе публичной части переговоров между лидерами стран произошла перепалка на тему российско-украинской войны. Украинский лидер досрочно покинул Белый дом.

Трамп после открытой части переговоров заявил в соцсетях, что Зеленский «не готов к миру» и «проявил неуважение к США».

Представитель Белого дома сообщил CNN, что совместная пресс-конференция лидеров США и Украины, которая должна была состояться по итогам переговоров, отменена.

По данным Fox News и СNN, подписание соглашения об использовании украинских природных ресурсов отменено. Подписание соглашения не состоялось, подтвердил пресс-секретарь Белого дома.

В Лондоне 2 марта запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидерами европейских стран, посвященная гарантиям безопасности для Киева в случае прекращения боевых действий.

По данным Bloomberg, на саммите премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проинформируют союзников о переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Стармер пригласил в Лондон лидеров Турции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Ожидается участие генсека НАТО Марка Рютте, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты.

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