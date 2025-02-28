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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке»

Юрий Фельштинский комментирует для haqqin.az
Записал Джейхун Наджафов, собкор
11:37 1409

Визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон завершился дипломатической и политической победой Украины и лично Зеленского. Об этом сказал haqqin.az американский политолог Юрий Фельштинский, комментируя встречу в Овальном кабинете президентов Украины и США, во время которой Трамп потребовал от Зеленского «благодарности» и засыпал его обвинениями.

Американский политолог Юрий Фельштинский:

Политолог считает, что Зеленский сохранил за собой поддержку демократической половины Америки, Канады и Европы. Будем надеяться, что украинский президент теперь уже окончательно угробил, и с этим вопросом к нему не будут больше приставать, надежды Трампа и всех его сторонников на сдачу Украины Путину, сказал он.

На самом деле сегодня в Вашингтоне произошло нечто большее: Зеленский окончательно похоронил «мирный план» Путина-Трампа еще даже до встречи Трампа с Путиным, которая должна была состояться по результатам вашингтонских переговоров американского президента с Зеленским. Думаю, что теперь уже встреча президентов США и России не состоится, потому что «мирный план» Путина-Трампа провален и докладывать мировой общественности на этой встрече будет нечего, разве что о снятии американских санкций с России, отмечает политолог.

К сожалению, об Америке как о союзнике и партнере на ближайшие четыре года следует забыть, как если бы ее еще не открыли. У Америки теперь новый партнер и союзник - Путин. Именно это подтвердил сегодня Зеленскому Трамп: Америка выходит из игры, разве что эта игра ведется на условиях и по правилам Путина.

Фельштинский уверен, что с визитом в Вашингтон или без него Украина все равно не получила бы от Трампа ни доллара военной и экономической помощи. По крайней мере теперь об этом окончательно объявлено администрацией Трампа. Это, безусловно, упрощает положение Украины, так как нет ничего более опасного, чем тщетные надежды в военное время. Украина в этой войне будет далее полагаться на себя и на помощь союзников без участия США. Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке. Как в 1941 году участием в очередной мировой войне, сказал он.

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