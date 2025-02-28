Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…

Президент Украины Владимир Зеленский должен заявить, что хочет заключить мир, сказал глава Белого дома Дональд Трамп после провалившихся переговоров с украинским лидером.

«Он (Зеленский) должен прекратить весь негатив в адрес (президента России Владимира) Путина: Путин такой, Путин сякой… Он должен сказать: «Я хочу заключить мир, я не хочу больше войны. Его люди погибают», - заявил Трамп.