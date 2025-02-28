USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…

ВИДЕО
11:54 1074

Президент Украины Владимир Зеленский должен заявить, что хочет заключить мир, сказал глава Белого дома Дональд Трамп после провалившихся переговоров с украинским лидером.

«Он (Зеленский) должен прекратить весь негатив в адрес (президента России Владимира) Путина: Путин такой, Путин сякой… Он должен сказать: «Я хочу заключить мир, я не хочу больше войны. Его люди погибают», - заявил Трамп.

Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
12:21 125
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
11:27 1629
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35 наш комментарий; все еще актуально
28 февраля 2025, 19:14 8551
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
12:05 594
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина… ВИДЕО
11:54 1075
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке»
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке» Юрий Фельштинский комментирует для haqqin.az
11:37 1415
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
04:25 12172
Что на самом деле хочет Трамп от Украины
Что на самом деле хочет Трамп от Украины главная тема; все еще актуально
28 февраля 2025, 16:21 8653
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию новость дополнена; фото
11:43 1420
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
10:15 3816
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…»
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…» ВИДЕО
10:09 3194

ЭТО ВАЖНО

Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: Изоляция России усиливается
12:21 125
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
Зеленский покинул США... и летит в Лондон
11:27 1629
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35
Иран обещает «сюрприз на Новруз». В небе страны могут столкнуться F-35 и Су-35 наш комментарий; все еще актуально
28 февраля 2025, 19:14 8551
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом
12:05 594
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина…
Трамп выдвинул ультиматум Зеленскому: Не обижай Путина… ВИДЕО
11:54 1075
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке»
«Расплачиваться за предательство Трампа очень скоро придется всей Америке» Юрий Фельштинский комментирует для haqqin.az
11:37 1415
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
04:25 12172
Что на самом деле хочет Трамп от Украины
Что на самом деле хочет Трамп от Украины главная тема; все еще актуально
28 февраля 2025, 16:21 8653
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию
Президент «Барселоны» у Алиева: откроют футбольную академию новость дополнена; фото
11:43 1420
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
Госсекретарь США заговорил, как Кадыров
10:15 3816
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…»
Белый дом: «Украинцы были невероятно твердолобыми…» ВИДЕО
10:09 3194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться