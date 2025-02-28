Посольство Украины опубликовало фото с Зеленского с Эрдоганом

После полемики между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете посольство Украины в Анкаре опубликовало в социальных сетях фотографию Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время его визита в Анкару.

На странице дипмиссии опубликован кадр, на котором запечатлен момент встречи двух лидеров 18 февраля в резиденции Бештепе. На снимке видно, как турецкий лидер держит зонтик под дождем, укрывая гостя – президента Зеленского.

Публикация не содержит каких-либо заявлений или комментариев. Примечательно, что она появилась вскоре после напряженного диалога между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который прошел в прямом эфире в Овальном кабинете.

Во время встречи между лидерами произошла острая дискуссия, после чего запланированная совместная пресс-конференция была отменена, а Зеленский покинул Белый дом. В ходе разговора Трамп подверг критике позицию украинского лидера, в то время как Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку своей страны. После бурной дискуссии Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что, по его мнению, Зеленский «еще не готов к миру».