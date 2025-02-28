Турция спустя 27 лет впервые получила туркменский газ: изоляция России усиливается

BOTAŞ и Türkmengaz провели интенсивную работу по созданию необходимой технической и юридической инфраструктуры для начала поставок туркменского голубого топлива в Турцию.

Первого марта впервые в Турцию поступит газ с восточного берега Каспия - из Туркменистана. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что до конца года Туркменистан поставит 1,3 миллиарда кубометров газа, которые удовлетворят потребности 1,5 миллионов турецких домохозяйств. Он отметил, что переговоры о торговле природным газом между Турцией и Туркменистаном, начавшиеся в 1998 году, были завершены спустя 27 лет.

«Таким образом, впервые за более чем 20 лет Турция будет поставлять газ из страны, не имеющей общих границ, по трубопроводному газу.Туркменский газ также имеет стратегическое значение с точки зрения создания альтернативного маршрута для экспорта газа на Запад. Это был шаг, который укрепил геополитическое положение Турции и подкрепил ее цель стать центром торговли природным газом»,- сказал он.

Отметим, что газ, поступающий в Иран по туркменскому газопроводу Довлетабад-Серахс-Хангеран, будет поставляться в Турцию по своповому маршруту.

Как отметил haqqin.az турецкий политолог, эксперт по центральноазиатскому региону, обозреватель журнала «Региональное развитие» Сердар Йылмаз, это историческое событие, которое повлияет на всю геополитику пространства от Центральной Азии до Балкан. Туркменистан прорвал монополию России на транзит центральноазиатского газа. Благодаря этому проекту Туркменистан в скором времени станет очень серьезным экспортером для европейских стран. Это важнейшее событие для Европы, которая будет получать центральноазиатский газ из Турции и в значительной степени снизит свою зависимость от России, сказал он.

По мнению эксперта, несомненно по этому маршруту пойдет казахстанское топливо, а также газ из не имеющего выхода к Каспийскому морю, богатого природными ресурсами Узбекистана. Если учесть, что газ с легкой руки Путина стал политическим товаром, то значение тюркских государств становится очень важным для Европы.

Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Турция сыграли важнейшую роль в снижении монополии России на европейском газовом рынке. Это повышает геополитический авторитет всего тюркского мира.

По словам политолога, Турция продемонстрировала возможность поставок центральноазиатского газа на западные Балканы, оттуда в центральную Европу.