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Снег сыграл злую шутку с азербайджанцами

12:36 2732

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Азербайджана с травмами обратился 41 человек, сообщили в Минздраве. Травмы они получили из-за скользких дорог и тротуаров в связи со снежной погодой.

У большинства пациентов диагностировали переломы, деформации запястья и лодыжки, они жаловались на сильную боль и отеки. Двум пострадавшим пришлось сделать операцию.

27 февраля сообщалось, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой обратились 347 человек.

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