Снег сыграл злую шутку с азербайджанцами

В Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Азербайджана с травмами обратился 41 человек, сообщили в Минздраве. Травмы они получили из-за скользких дорог и тротуаров в связи со снежной погодой.

У большинства пациентов диагностировали переломы, деформации запястья и лодыжки, они жаловались на сильную боль и отеки. Двум пострадавшим пришлось сделать операцию.

27 февраля сообщалось, что в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в связи со снежной погодой обратились 347 человек.