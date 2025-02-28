Команда президента США Дональда Трампа «только и делает, что дарит подарки Путину», написал в соцсетях политолог, дипломат, профессор Стэнфордского университета, экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

«Зеленский много раз благодарил Трампа, Конгресс и американский народ. Но давайте проясним: когда Трамп и Вэнс сказали, что это ОНИ пытаются помочь Украине прямо сейчас и их нужно поблагодарить лично Зеленскому, есть причины для сомнений:

1. Команда Трампа заявила Украине, что они должны отдать территории России.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

2. Трамп сказал Украине, что они не могут вступить в НАТО.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

3. Трамп заявил, что, если в Украине будут международные миротворческие силы, солдаты США в них участвовать не будут.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

4. Команда Трампа заявила, что планирует сократить количество американских солдат, размещенных в Европе. Это огромный подарок Путину.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

5. Отношения между США и Россией были официально возобновлены без каких-либо предварительных условий на встрече госсекретаря Рубио и министра иностранных дел Лаврова в Саудовской Аравии. Чиновники Трампа намекнули на смягчение санкций против России. Трамп пригласил Россию снова присоединиться к G7.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

9. США проголосовали «нет» по резолюции ООН, осуждающей вторжение России в Украину. Поступив так, Трамп порвал с американскими демократическими союзниками и встал на сторону России, Беларуси, Северной Кореи и других диктатур.

Зеленский должен поблагодарить их за это?

10. Помощь, за которую Вэнс потребовал, чтобы Зеленский поблагодарил его сегодня? Но Вэнс проголосовал против. Республиканская партия задержала ее на 6 месяцев. Трамп сказал, что «тупой» Байден ее дал.

Так за что же именно Зеленский должен благодарить Трампа/Вэнса? Конгресс, да. Американских налогоплательщиков, да. Но Трамп пока ничего не сделал для Украины. Все, что делает команда Трампа, это дарит подарки Путину. Это от российского диктатора они должны требовать свою благодарность…».