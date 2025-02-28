Хороший друг всегда поддержит

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента США Дональда Трампа после его перепалки с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, став единственным европейским лидером, сделавшим это.

В своем профиле в соцсети Х Орбан написал, что «сильные люди строят мир, слабые – ведут войну».

«Сегодня президент Дональд Трамп храбро выступил за мир. Даже если многим это было трудно воспринять. Спасибо Вам, господин президент! Сильные люди делают мир, слабые люди делают войну», - заявил венгерский премьер.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе же заявил следующее: «Вчера в очередной раз была проведена четкая грань между партией войны и партией мира».

«Вчера в очередной раз была проведена четкая грань между партией войны и партией мира. Я имею в виду не столько саму полемику между Трампом и Зеленским, сколько последующую реакцию на эту полемику. Президента Трампа и его миротворческие усилия поочередно осудили люди, которые несут ответственность за то, что допустили кровопролитную войну и хладнокровно пожертвовали Украиной и жизнями тысяч украинцев.

Против президента Трампа партия глобальной войны в срочном порядке мобилизовала хорошо известных нам спикеров – начиная с Джинн Шейхин, заканчивая многочисленными чиновниками из Брюсселя. От них не отстали и лидеры грузинской радикальной оппозиции, которые всего месяц назад кичились селфи, снятыми в задней комнате инаугурации президента Трампа.

Вчера в очередной раз была проведена грань между силами, которые хотят мира и беспокоятся о судьбе украинцев, и силами, которые хотят воевать до последнего украинца. Выяснилось и то, партия глобальной войны и Deep State не готовы так просто поступиться войной.

В очередной раз было подтверждено то, что мы утверждали в течение трех лет, это то, что США и партия глобальной войны – это две разные данности. Напомню, что в течение этих лет все наши оппоненты пытались провести знак равенства между ними.

Борьба между партией войны и силами, желающими мира, вступает в решающую фазу. Оставляем надежду, что это борьба закончится победой мира. Чем быстрее завершится война в Украине, тем меньше будет жертв со стороны украинцев и быстрее наступит мир в регионе в целом.

Я желаю президенту Трампу выдержки и сил в этой трудной борьбе», - сказал Кобахидзе.