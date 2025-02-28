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Глава МИД Британии призвал поддерживать Украину до конца

13:19 1551

Даже если Великобритания – единственная страна в мире, поддерживающая Украину, она должна продолжать ее поддерживать, написал в соцсетях глава МИД королевства Джеймс Клеверли.

«Начинать переговоры с определения того, от чего одна сторона должна отказаться - не сильный ход. Создавать впечатление, что агрессия окупается - не сильный ход. Режимы внимательно за этим следят.

Они (украинцы) находятся на передовой линии нашей обороны. Их сыновья и дочери борются и умирают за нашу свободу. Мы должны быть им благодарны», - написал Клеверли в соцсети Х.

Ранее Клеверли сообщил, что власти Великобритании приняли решение выслать российского военного атташе и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости. Он объяснил этот шаг ответом на вредоносную деятельность России в королевстве. Российского военного атташе Клеверли назвал «необъявленным офицером военной разведки».

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