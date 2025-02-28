А Россия продвигается на фронте

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Минобороны РФ заявило о захвате населенных пунктов Скудное и Бурлацкое в Донецкой области.

Тем временем обстановка в Курской области значительно усложняется для ВСУ, пишет украинский паблик «Разведка Ноем», который ведет военный одого из подразделений.

По его данным, с 5 января россияне перебросили в регион около десятка «адекватных экипажей» FPV-дронов и массированно атакуют логистические пути украинских сил. Это усложняет доставку боекомлекта и ротацию личного состава.

«200-х немного, но транспорт очень страдает, особенно от Фпиви , которых привезли 8–10 адекватных экипажей. К сожалению, многие наши экипажи вылетают из строя, потому что им просто-напросто уничтожают транспорт подвоза, что делает невозможным их работу. Кроме того, страдает пехота, которая остается почти без поддержки с неба», - пишет паблик. «По мрачным прогнозам непосредственно участников Курской операции, если в течение следующих нескольких недель ситуация не изменится, может произойти довольно печальная картина», - добавляет телеграм-канал.

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