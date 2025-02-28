Трамп дал поручение сразу после встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп поручил «изучить возможность временной или полной приостановки поставок оружия Украине». Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию The Wall Street Journal.
Такое поручение президент США дал сразу после «напряжённой встречи» с Зеленским в Белом доме.
«Внезапное завершение встречи оставило без ответа вопрос о том, какую военную и политическую поддержку администрация Трампа готова предоставить Киеву в ближайшие месяцы», - пишет издание.
Конфликт в Белом доме также усложнил перспективы подготовки европейских миротворческих сил для Украины, утверждает The Wall Street Journal. Ранее в Европе сигнализировали, что подобная миссия потребует военной поддержки со стороны США.