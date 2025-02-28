Трамп: «Пусть Украина воюет, а мы посмотрим. Переживаю за российских солдат»

США либо закончат эту войну (России с Украиной) либо «дадут (украинцам) биться и посмотрят, что произойдет», заявил американский президент Дональд Трамп.

«Нельзя поощрять того, у кого нет карт. И вдруг этот человек (президент Украины Владимир Зеленский) говорит: «Ну вот, теперь я могу продолжать борьбу». Мы не собираемся продолжать борьбу», - заявил президент США, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Трампа, США хотят либо закончить войну, либо отпустить (Украину) и посмотреть, что произойдет. «Пусть они сражаются», - добавил он.

На вопрос корреспондента CNN о том, что агрессия России может повториться, Трамп ответил грубостью: «CNN следует сосредоточиться на собственном выживании, а не задавать мне эти глупые вопросы».

Президент США также пояснил, почему для него важен мир: «2000 солдат погибли на этой неделе, даже больше - молодые украинцы и русские. Кто-то скажет — почему вы переживаете за солдат России и Украины? Я переживаю за них, я переживаю за всех».