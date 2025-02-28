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США угрожают войной

14:14 1075

США грозят Мексике «военными действиями», если она не справится с наркокартелями, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, глава Пентагона Пит Хегсет сообщил чиновникам, что, если Мексика «не разберется со сговором между ее правительством и наркокартелями, вооружённые силы США готовы предпринять односторонние действия».

По словам источников издания, телефонный разговор на эту тему состоялся еще 31 января. Высшее военное руководство Мексики, участвовавшее в этом звонке, было потрясено и возмущено, восприняв его слова как намек на вторжение США в Мексику, пишет издание.

Предупреждение Хегсета усилило давление на торговые переговоры: Мексика пытается избежать 25% пошлин, которые Трамп обещает ввести со вторника вместе с 10% тарифом на импорт из Китая. В Пентагоне не стали комментировать ситуацию.

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