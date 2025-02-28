Турция выступит с предложением на встрече по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан примет участие на организуемой Лондоном встрече по Украине 2 марта и подтвердит там готовность Анкары провести переговоры между РФ и Украиной. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан будет присутствовать на встрече по Украине 2 марта, представляя там президента нашей страны. На мероприятии он намерен подчеркнуть, что Турция прилагает усилия по прекращению российско-украинской войны путем установления справедливого и прочного мира.

Он укажет, что Турция, которая провела прямые переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года, готова снова взять на себя эту роль в дальнейшем", - сообщил источник.

Фидан также планирует акцентировать внимание на том, что "обеспечение безопасности, экономического процветания и стабильности в регионе должно стать общей целью всех сторон в контексте предстоящего переговорного периода".

25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы провести на текущих выходных встречу европейских лидеров для обсуждения войны в Украине.