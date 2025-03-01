Суд арестовал журналистку Мовламлы

В Хатаинском районном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении журналистки Фатимы Мовламлы.

Как сообщает haqqin.az, представление было обеспечено, суд арестовал журналистку на 1 месяц и 19 дней.

Фатима Мовламлы была задержана вчера в рамках уголовного дела, связанного с делом «Мейдан ТВ».