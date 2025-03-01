Суд арестовал журналистку Мовламлы
14:52 1338
В Хатаинском районном суде было рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении журналистки Фатимы Мовламлы.
Как сообщает haqqin.az, представление было обеспечено, суд арестовал журналистку на 1 месяц и 19 дней.
Фатима Мовламлы была задержана вчера в рамках уголовного дела, связанного с делом «Мейдан ТВ».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!