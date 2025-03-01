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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Италия хочет экстренный саммит после ссоры Трампа с Зеленским

15:18 2073

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила срочно созвать экстренный саммит США и Европы, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию после конфликта между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. «Необходим экстренный саммит между США, европейскими странами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены справляться с сегодняшними серьезными вызовами, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы», — заявила Мелони (цитата по Bild).

Она добавила, что Италия «в ближайшие часы» представит соответствующее предложение своим партнерам. При этом глава правительства подчеркнула, что раскол внутри западного альянса ослабляет всех его участников и играет на руку тем, кто «заинтересован в упадке западной цивилизации».

Напряженная встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом состоялась 28 февраля в Вашингтоне. Украинский президент прибыл в Белый дом с целью подписания соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов и минералов, однако переговоры неожиданно закончились острой перепалкой на глазах у журналистов.

Зеленский высказался против мирных переговоров с Владимиром Путиным, аргументируя свою позицию неоднократными нарушениями Москвой ранее достигнутых договоренностей. В ответ Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковали Зеленского, обвинив его в неуважении к американской стороне. Разногласия быстро обострились, и в итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом без подписания соглашения.

После конфликта Дональд Трамп обвинил Зеленского в отказе искать мирные решения. В свою очередь, украинский лидер категорически отверг возможность примирения с Москвой без четких гарантий безопасности со стороны НАТО и отказался извиняться перед Трампом. Вскоре после этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США прекращают военную поддержку Украины и сосредоточатся на поиске дипломатического выхода из конфликта.

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