Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»

До этого ничто не предвещало такого исхода переговоров в Белом доме. Зеленский до встречи с американским президентом пообщался с конгрессменами, все прошло в дружеской обстановке, с запечатленными улыбками на селфи. Трамп вышел встречать украинского президента — честь, которой не удостоился Эммануэль Макрон, который побывал в Белом доме на этой неделе. Но это демонстративное дружелюбие, возможно, лишь подтверждает догадки, что это была уловка, а на самом деле тандем президента Трампа – вице-президента Вэнса был намерен устроить своему гостю показательную порку, если тот не проявит смирения. Сенатор Линдси Грэм, активный участник американских танцев вокруг Украины, сказал репортерам в Белом доме, что все, что случилось, было «абсолютной катастрофой». Он также заявил, что предупреждал Зеленского о том, чтобы тот «не заглатывал наживку», вступая в спор с Трампом. Многие иностранные лидеры, боясь спровоцировать конфликт с Трампом, наверняка бы прядали ушами и смотрели в пол. Зеленский так не стал делать. По сути, ему была предложена унизительная роль просителя, который должен был сто раз повторить «спасибо» американскому руководству, к чему его, собственно, и принуждали Трамп и Вэнс. Это должна была быть клятва на верность. К такой роли высокий гость не был готов, и он принял бой.

У присутствовавших в заде журналистов отпали челюсти. Питер Бейкер из New York Times говорит, что в Овальном кабинете не случалось ничего подобного за всю американскую историю. Мы не будем пересказывать содержание этого разговора на повышенных тонах. Все всё видели и слышали, а если нет, то легко могут найти в интернете. Кто-то из блогеров, в том числе российских, пишет, что было бы лучше организовать разговор при помощи синхронных переводчиков, и тогда эти переговоры не достигли бы уровня свары, характерной для позорных шоу Владимира Соловьева. Как говорит на условиях анонимности один из сотрудников Госдепарамента США, «Трампу и не нужен был договор о разработке на территории Украины минералов, который было бы не просто продать своей пастве». Это подтвердил и сам Дональд Трамп. После того, как ругань и взаимные оскорбления стихли, он откинулся в кресле и сказал с заметным удовольствием: «This is going to be great television». То есть телешоу удалось на славу. «Шоу» вызвало самые разнообразные отклики среди политиков Америки. «Это плохой день для внешней политики США, - сказал конгрессмен-демократ Дон Бэкон из Небраски. – Украина хочет независимости, свободного рынка и главенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и западные ценности, и мы должны стойко стоять на их защите».