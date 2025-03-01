Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
До этого ничто не предвещало такого исхода переговоров в Белом доме. Зеленский до встречи с американским президентом пообщался с конгрессменами, все прошло в дружеской обстановке, с запечатленными улыбками на селфи. Трамп вышел встречать украинского президента — честь, которой не удостоился Эммануэль Макрон, который побывал в Белом доме на этой неделе. Но это демонстративное дружелюбие, возможно, лишь подтверждает догадки, что это была уловка, а на самом деле тандем президента Трампа – вице-президента Вэнса был намерен устроить своему гостю показательную порку, если тот не проявит смирения.
Сенатор Линдси Грэм, активный участник американских танцев вокруг Украины, сказал репортерам в Белом доме, что все, что случилось, было «абсолютной катастрофой». Он также заявил, что предупреждал Зеленского о том, чтобы тот «не заглатывал наживку», вступая в спор с Трампом.
Многие иностранные лидеры, боясь спровоцировать конфликт с Трампом, наверняка бы прядали ушами и смотрели в пол. Зеленский так не стал делать. По сути, ему была предложена унизительная роль просителя, который должен был сто раз повторить «спасибо» американскому руководству, к чему его, собственно, и принуждали Трамп и Вэнс. Это должна была быть клятва на верность. К такой роли высокий гость не был готов, и он принял бой.
У присутствовавших в заде журналистов отпали челюсти. Питер Бейкер из New York Times говорит, что в Овальном кабинете не случалось ничего подобного за всю американскую историю.
Мы не будем пересказывать содержание этого разговора на повышенных тонах. Все всё видели и слышали, а если нет, то легко могут найти в интернете. Кто-то из блогеров, в том числе российских, пишет, что было бы лучше организовать разговор при помощи синхронных переводчиков, и тогда эти переговоры не достигли бы уровня свары, характерной для позорных шоу Владимира Соловьева.
Как говорит на условиях анонимности один из сотрудников Госдепарамента США, «Трампу и не нужен был договор о разработке на территории Украины минералов, который было бы не просто продать своей пастве». Это подтвердил и сам Дональд Трамп. После того, как ругань и взаимные оскорбления стихли, он откинулся в кресле и сказал с заметным удовольствием: «This is going to be great television». То есть телешоу удалось на славу.
«Шоу» вызвало самые разнообразные отклики среди политиков Америки. «Это плохой день для внешней политики США, - сказал конгрессмен-демократ Дон Бэкон из Небраски. – Украина хочет независимости, свободного рынка и главенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и западные ценности, и мы должны стойко стоять на их защите».
«Трамп и Вэнс делают грязную работу Путина», - сказал представляющий сенатское меньшинство Чак Шумер.
«Я боюсь, что Москва и Вашингтон будут добиваться сделки через головы украинцев», - считает Эрик Киарамелла, эксперт по России и Евразии фонда Carnegie.
Республиканцев в Конгрессе, конечно, сильно возбудило сражение в Белом доме. Многие их них, хотя далеко не все, в течение долгого времени ратовали за полное прекращение военной и другой помощи Украине. Сейчас они считают, что их цель достигнута. «Ни одного цента больше!» — призвал сенатор Роджер Маршалл из Канзаса.
Сразу после того, как Зеленский, заметно раздраженный, покинул в бронированном внедорожнике Chevrolet Белый дом, репортеры бросились к Пентагону с тем, чтобы там объяснили, что теперь будет с поставками военной помощи Украине. Там им ничего не ответили. В пятницу поставки Киеву, одобренные еще администрацией Джо Байдена, шли по плану. Однако неизвестно, будут ли они возобновлены в ближайшие дни. Некоторые эксперты полагают, что Трамп не станет обрубать их сразу, чтобы не выглядеть обиженным несговорчивостью Зеленского.
Однако ясно, что никакого будущего у отношений Украины и США при нынешней администрации нет и не будет.