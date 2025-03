Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»

У присутствовавших в заде журналистов отпали челюсти. Питер Бейкер из New York Times говорит, что в Овальном кабинете не случалось ничего подобного за всю американскую историю.

Мы не будем пересказывать содержание этого разговора на повышенных тонах. Все всё видели и слышали, а если нет, то легко могут найти в интернете. Кто-то из блогеров, в том числе российских, пишет, что было бы лучше организовать разговор при помощи синхронных переводчиков, и тогда эти переговоры не достигли бы уровня свары, характерной для позорных шоу Владимира Соловьева.

Как говорит на условиях анонимности один из сотрудников Госдепарамента США, «Трампу и не нужен был договор о разработке на территории Украины минералов, который было бы не просто продать своей пастве». Это подтвердил и сам Дональд Трамп. После того, как ругань и взаимные оскорбления стихли, он откинулся в кресле и сказал с заметным удовольствием: «This is going to be great television». То есть телешоу удалось на славу.

«Шоу» вызвало самые разнообразные отклики среди политиков Америки. «Это плохой день для внешней политики США, - сказал конгрессмен-демократ Дон Бэкон из Небраски. – Украина хочет независимости, свободного рынка и главенства закона. Она хочет быть частью Запада. Россия ненавидит нас и западные ценности, и мы должны стойко стоять на их защите».