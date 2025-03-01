Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»

Директор национальной разведки США Тулси Габбард, комментируя вчерашнюю перепалку между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, обвинила последнего в стремлении «развязать ядерную войну».

Габбард поблагодарила Трампа за «отстаивание американских интересов». «Зеленский уже много лет пытается втянуть США в ядерную войну с Россией/Третью мировую войну, и никому это не удалось», - заявила она.