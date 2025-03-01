USD 1.7000
EUR 1.7658
RUB 1.9384
Подписаться на уведомления
Зеленский посадил Трампа на место
Новость дня
Зеленский посадил Трампа на место

Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»

15:42 1793

Директор национальной разведки США Тулси Габбард, комментируя вчерашнюю перепалку между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, обвинила последнего в стремлении «развязать ядерную войну».

Габбард поблагодарила Трампа за «отстаивание американских интересов». «Зеленский уже много лет пытается втянуть США в ядерную войну с Россией/Третью мировую войну, и никому это не удалось», - заявила она.

Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы
15:39 2156
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом» все еще актуально
04:25 14582
Зеленский обратился к США: «Мы готовы, но этого недостаточно»
Зеленский обратился к США: «Мы готовы, но этого недостаточно»
16:27 689
Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»
Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»
15:42 1794
За что Зеленский должен быть благодарен Трампу?
За что Зеленский должен быть благодарен Трампу?
12:49 5275
Непреодолимая пропасть между США и Украиной
Непреодолимая пропасть между США и Украиной наше послесловие
01:06 11959
Италия хочет экстренный саммит после ссоры Трампа с Зеленским
Италия хочет экстренный саммит после ссоры Трампа с Зеленским
15:18 2077
США угрожают войной
США угрожают войной
14:14 4566
Трамп: «Пусть Украина воюет, а мы посмотрим. Переживаю за российских солдат»
Трамп: «Пусть Украина воюет, а мы посмотрим. Переживаю за российских солдат» ВИДЕО
14:09 4334
Трамп дал поручение сразу после встречи с Зеленским
Трамп дал поручение сразу после встречи с Зеленским
13:40 5225
А Россия продвигается на фронте
А Россия продвигается на фронте
13:33 3481

ЭТО ВАЖНО

Республиканцы: «Ни одного цента Украине!»
Республиканцы: «Ни одного цента Украине!» продолжение главной темы
15:39 2156
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом»
Зеленский после встречи с Трампом: «Я не хочу возвращаться в Белый дом» все еще актуально
04:25 14582
Зеленский обратился к США: «Мы готовы, но этого недостаточно»
Зеленский обратился к США: «Мы готовы, но этого недостаточно»
16:27 689
Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»
Глава разведки США: «Зеленский хочет развязать ядерную войну»
15:42 1794
За что Зеленский должен быть благодарен Трампу?
За что Зеленский должен быть благодарен Трампу?
12:49 5275
Непреодолимая пропасть между США и Украиной
Непреодолимая пропасть между США и Украиной наше послесловие
01:06 11959
Италия хочет экстренный саммит после ссоры Трампа с Зеленским
Италия хочет экстренный саммит после ссоры Трампа с Зеленским
15:18 2077
США угрожают войной
США угрожают войной
14:14 4566
Трамп: «Пусть Украина воюет, а мы посмотрим. Переживаю за российских солдат»
Трамп: «Пусть Украина воюет, а мы посмотрим. Переживаю за российских солдат» ВИДЕО
14:09 4334
Трамп дал поручение сразу после встречи с Зеленским
Трамп дал поручение сразу после встречи с Зеленским
13:40 5225
А Россия продвигается на фронте
А Россия продвигается на фронте
13:33 3481
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться