Банк АВВ представляет самый эксклюзивный этап программы лояльности «Fayda Max» — «Prime»!

Этот этап создан для лояльных и привилегированных клиентов Банка ABB. Клиенты, достигшие этой стадии, смогут пользоваться не только привилегированными услугами от Банка, но и получат вознаграждения и уникальные впечатления:

2 билета на потрясающий концерт группы «OneRepublic»!

Билеты в Skybox в кинотеатрах.

ВИП-сопровождение в аэропортах Стамбула и Дубая!

Бесплатный роуминг за рубежом!

Изысканные гастрономические удовольствия в лучших ресторанах!

«Afternoon tea» и «premium brunch» в роскошных отелях.

SPA и wellness-услуги!

Уроки гольфа и другие спортивные мероприятия!

Вас также ждут и другие преимущества:

Обслуживание без очереди в филиалах!

Обслуживание без очереди в Информационном центре!

30% кешбэк на комиссии при инвестировании!

10% кешбэк на доходы DigiDeposit!

Сумма вашего кешбэка увеличивается на коэффициент 1.3, что дает вам больше дохода!

10% кешбэк на оплату кредитных процентов онлайн!

Возможность делать переводы на дебетовые карты других банков до 30 000 AZN в месяц без комиссии!

2x «Возврат НДС»!

Новый этап Fayda Max Prime будет активирован с 1 марта. Чтобы получить доступ к этому этапу, необходимо быть привилегированным клиентом Банка АВВ или трижды подряд завершить этап «Золото». Подробную информацию о программе "Fayda Max" можно получить здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.