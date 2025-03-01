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Зеленский посадил Трампа на место

Банк АВВ представляет самый эксклюзивный этап программы лояльности «Fayda Max» — «Prime»!

16:06 330

Этот этап создан для лояльных и привилегированных клиентов Банка ABB. Клиенты, достигшие этой стадии, смогут пользоваться не только привилегированными услугами от Банка, но и получат вознаграждения и уникальные впечатления:

  • 2 билета на потрясающий концерт группы «OneRepublic»!
  • Билеты в Skybox в кинотеатрах.
  • ВИП-сопровождение в аэропортах Стамбула и Дубая!
  • Бесплатный роуминг за рубежом!
  • Изысканные гастрономические удовольствия в лучших ресторанах!
  • «Afternoon tea» и «premium brunch» в роскошных отелях.
  • SPA и wellness-услуги!
  • Уроки гольфа и другие спортивные мероприятия!

Вас также ждут и другие преимущества:

  • Обслуживание без очереди в филиалах!
  • Обслуживание без очереди в Информационном центре!
  • 30% кешбэк на комиссии при инвестировании!
  • 10% кешбэк на доходы DigiDeposit!
  • Сумма вашего кешбэка увеличивается на коэффициент 1.3, что дает вам больше дохода!
  • 10% кешбэк на оплату кредитных процентов онлайн!
  • Возможность делать переводы на дебетовые карты других банков до 30 000 AZN в месяц без комиссии!
  • 2x «Возврат НДС»!

Новый этап Fayda Max Prime будет активирован с 1 марта. Чтобы получить доступ к этому этапу, необходимо быть привилегированным клиентом Банка АВВ или трижды подряд завершить этап «Золото». Подробную информацию о программе "Fayda Max" можно получить здесь.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

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