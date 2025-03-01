Зеленский обратился к США: «Мы готовы, но этого недостаточно»

«Мы очень благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку. Я благодарен президенту Трампу, Конгрессу за их двухпартийную поддержку и американскому народу. Украинцы всегда ценили эту поддержку, особенно в течение этих трех лет полномасштабного вторжения.

Помощь Америки была жизненно важна для нашего выживания, и я хочу это признать. Несмотря на жесткий диалог, мы остаемся стратегическими партнерами. Но нам нужно быть честными и прямыми друг с другом, чтобы по-настоящему понять наши общие цели.

Для нас крайне важно иметь поддержку президента Трампа. Он хочет положить конец войне, но никто не хочет мира больше, чем мы. Мы те, кто живет этой войной в Украине. Это борьба за нашу свободу, за наше выживание.

Как однажды сказал президент Рейган: «Мир — это не просто отсутствие войны». Мы говорим о справедливом и прочном мире — свободе, правосудии и правах человека для всех. Прекращение огня не сработает с (президентом России Владимиром) Путиным. За последние 10 лет он нарушил прекращение огня 25 раз. Настоящий мир — единственное решение.

Мы готовы подписать соглашение о минералах, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности. Но этого недостаточно, и нам нужно больше. Прекращение огня без гарантий безопасности опасно для Украины. Мы воюем уже три года, и украинцы должны знать, что Америка на нашей стороне.

Я не могу изменить позицию Украины по России. Русские убивают нас. Россия — враг, и это реальность, с которой мы сталкиваемся. Украина хочет мира, но это должен быть справедливый и прочный мир. Для этого нам нужно быть сильными за столом переговоров. Мир может наступить только тогда, когда мы знаем, что у нас есть гарантии безопасности, когда наша армия сильна, а наши партнеры с нами.

Мы хотим мира. Вот почему я приехал в США и посетил президента Трампа. Соглашение о полезных ископаемых — это всего лишь первый шаг к гарантиям безопасности и приближению мира. У нас сложная ситуация, но мы не можем просто перестать воевать и не иметь гарантий, что Путин не вернется завтра».

Без поддержки США будет трудно. Но мы не можем потерять свою волю, свою свободу и своих людей. Мы видели, как русские пришли в наши дома и убили много людей. Никто не хочет новой волны оккупации. Если нас не могут принять в НАТО, нам нужна четкая структура гарантий безопасности от наших союзников в США.

Европа готова к непредвиденным обстоятельствам и к помощи в финансировании нашей большой армии. Нам также нужна роль США в определении гарантий безопасности — какого рода, в каком объеме и когда. Как только эти гарантии будут предоставлены, мы сможем говорить с Россией, Европой и США о дипломатии. Война сама по себе слишком длинная, и у нас недостаточно оружия, чтобы полностью их вытеснить.

Когда кто-то говорит о потерях, каждая жизнь имеет значение. Россия вторглась в наши дома, убила наших людей и попыталась стереть нас. Речь идет не только о территориях или цифрах — речь идет о реальных жизнях. Вот что нам нужно, чтобы все поняли.

Я хочу, чтобы США стояли на нашей стороне более твердо. Это не просто война между нашими двумя странами; Россия принесла эту войну на нашу территорию и в наши дома. Они неправы, потому что они не уважают нашу территориальную целостность.

Все украинцы хотят услышать сильную позицию США с нашей стороны. Понятно, что США могут искать диалога с Путиным. Но США всегда говорили о «мире через силу». И вместе мы можем предпринять сильные шаги против Путина.

Наши отношения с американским президентом — это больше, чем просто два лидера; это историческая и прочная связь между нашими народами. Вот почему я всегда начинаю со слов благодарности от нашей нации американской нации.

Американцы помогли спасти наш народ. Человек и права человека на первом месте. Мы действительно благодарны. Мы хотим только крепких отношений с Америкой, и я очень надеюсь, что они у нас будут».