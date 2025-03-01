Это не война Трампа

Ряд республиканских законодателей и членов Кабинета министров высоко оценили поведение президента Дональда Трампа после его жесткого столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. «Я никогда не был так горд за президента Трампа – он показал американцам и всему миру, что с ним нельзя играть. Он был очень позитивен, он хотел добиться прекращения огня, он хочет закончить войну. А Зеленский почему-то решил спорить с Трампом прямо в Овальном кабинете. Вице-президент Джей Ди Вэнс был просто великолепен. Это упущенная возможность», — оперативно откликнулся сенатор Линдси Грэм на произошедшее в Белом доме. Гордость за Трампа и предубеждение в отношении Зеленского испытали и другие американские политики, включая Илона Маска. Сам же главный герой этого шоу сурово заявил перед отлетом в собственное поместье во Флориде, что украинский президент «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете». Прямо как у Марио Пьюзо: «Ты просишь моей дружбы, но делаешь это без всякого уважения».

Но даже прояви Владимир Зеленский почтительность и уважение, даже сделай он бессчетное количества раз ритуальное «ку» перед Трампом и Вэнсом – все равно шансы у него были практически нулевыми. Поскольку шоу в Овальном кабинете было срежессировано заранее и роли были столь же заранее расписаны. Трампу был нужен скандал с «кровожадным», «неблагодарным», «заносчивым» Зеленским, который «диктатор», который «без рейтинга», который «грабит Америку, и вообще «держится за власть с помощью войны» - и он его получил. К нынешнему украинскому президенту можно относиться, как угодно. Но совершенно очевидно одно – он летел на встречу с президентом США - которые все эти годы были одним из ключевых союзников Украины – совсем не для того, чтобы публично, на глазах всего мира, да еще и в прямом эфире, стрелять себе в ногу. И уж точно не для того, чтобы президент и его вице-Вэнс на телекамеры вытирали об него и его страну ноги, облыжно обвиняя его во всех грехах и публично поучая его хорошим манерам. Из этого со всей очевидностью следует, что скандал нужен был в первую очередь именно Трампу. И нужен настолько, что если бы его и не было, то его нужно было разжечь на пустом месте и любыми средствами. Но этот вывод сразу порождает вопрос – а зачем, собственно? И причин тут достаточно много. Полностью оглашать весь список, пожалуй, что и нецелесообразно, но на некоторых из основных остановиться просто необходимо. Прежде всего – Трамп до сих пор и не решил, как «продать» войну в Украине Америке и правящему сейчас в ней политическому классу. А то, что это не его, Трампа и правящих элит, война – достаточно очевидно. Китай – вот главная текущая цель американского истеблишмента, а вооруженное столкновение Киева и Москвы – это Америку, ее бизнес и политикум не слишком-то интересует. Поэтому «тик-так ходики», близится время, когда Трампу зададут вопрос – а как же обещание закончить войну в Европе за несколько дней? И главное – мы то что с этого поимели? Ведь что в Первой, что во Второй мировых войнах Америка получила максимальное возможное количество бонусов – и где они теперь?