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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Это не война Трампа

продолжение главной темы
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
16:38 234

Ряд республиканских законодателей и членов Кабинета министров высоко оценили поведение президента Дональда Трампа после его жесткого столкновения с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Я никогда не был так горд за президента Трампа – он показал американцам и всему миру, что с ним нельзя играть. Он был очень позитивен, он хотел добиться прекращения огня, он хочет закончить войну. А Зеленский почему-то решил спорить с Трампом прямо в Овальном кабинете. Вице-президент Джей Ди Вэнс был просто великолепен. Это упущенная возможность», — оперативно откликнулся сенатор Линдси Грэм на произошедшее в Белом доме.

Гордость за Трампа и предубеждение в отношении Зеленского испытали и другие американские политики, включая Илона Маска. Сам же главный герой этого шоу сурово заявил перед отлетом в собственное поместье во Флориде, что украинский президент «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете». Прямо как у Марио Пьюзо: «Ты просишь моей дружбы, но делаешь это без всякого уважения».

Скандал нужен был в первую очередь именно Трампу. И нужен настолько, что если бы его и не было, то его нужно было разжечь на пустом месте и любыми средствами. Но этот вывод сразу порождает вопрос – а зачем, собственно?

Но даже прояви Владимир Зеленский почтительность и уважение, даже сделай он бессчетное количества раз ритуальное «ку» перед Трампом и Вэнсом – все равно шансы у него были практически нулевыми. Поскольку шоу в Овальном кабинете было срежессировано заранее и роли были столь же заранее расписаны. Трампу был нужен скандал с «кровожадным», «неблагодарным», «заносчивым» Зеленским, который «диктатор», который «без рейтинга», который «грабит Америку, и вообще «держится за власть с помощью войны» - и он его получил.

К нынешнему украинскому президенту можно относиться, как угодно. Но совершенно очевидно одно – он летел на встречу с президентом США - которые все эти годы были одним из ключевых союзников Украины – совсем не для того, чтобы публично, на глазах всего мира, да еще и в прямом эфире, стрелять себе в ногу. И уж точно не для того, чтобы президент и его вице-Вэнс на телекамеры вытирали об него и его страну ноги, облыжно обвиняя его во всех грехах и публично поучая его хорошим манерам.

Из этого со всей очевидностью следует, что скандал нужен был в первую очередь именно Трампу. И нужен настолько, что если бы его и не было, то его нужно было разжечь на пустом месте и любыми средствами. Но этот вывод сразу порождает вопрос – а зачем, собственно?

И причин тут достаточно много. Полностью оглашать весь список, пожалуй, что и нецелесообразно, но на некоторых из основных остановиться просто необходимо. Прежде всего – Трамп до сих пор и не решил, как «продать» войну в Украине Америке и правящему сейчас в ней политическому классу. А то, что это не его, Трампа и правящих элит, война – достаточно очевидно. Китай – вот главная текущая цель американского истеблишмента, а вооруженное столкновение Киева и Москвы – это Америку, ее бизнес и политикум не слишком-то интересует.

Поэтому «тик-так ходики», близится время, когда Трампу зададут вопрос – а как же обещание закончить войну в Европе за несколько дней? И главное – мы то что с этого поимели? Ведь что в Первой, что во Второй мировых войнах Америка получила максимальное возможное количество бонусов – и где они теперь?

Трамп до сих пор и не решил, как «продать» войну в Украине Америке и правящему сейчас в ней политическому классу. А то, что это не его, Трампа и правящих элит, война – достаточно очевидно

Сделка по редкоземельным металлам, РМЗ, здесь явно не прокатит – это полное, простите за вульгаризм, фуфло. Как и сделка по украинским «минеральным ресурсам». О чем оппозиционные Трампу силы уже приготовились заявить публично, убедительно и с привлечением квалифицированных политтехнологов, которые уже готовы отработать каждый затраченный на них доллар.

Поэтому Трампу логичнее эту сделку торпедировать, чтобы потом не выглядеть неудачником. Поскольку лузер в бизнесе в Америке – это совсем не то, что потерпевший неудачу со своим бизнес-проектом в Европе. Второй – заслуживает снисходительно-сочувственное «не повезло, бывает». Первый – презрительного «да он лох, потерял хватку и вообще, Акела промахнулся».

Ну и важнейшее, пожалуй. Трамп преисполнен иллюзий в отношении Владимира Путина. Он на полном серьезе считает, что российский президент будет выполнять договоренности если, как в свое время писал знаменитый исследователь российской истории Ричард Пайпс, бывший советником у Рейгана, «важно относиться к русским с уважением и принимать во внимание их мнение». С Путиным это не работает, для него вежливость и дипломатичность – это проявление слабости. Что Трампу еще предстоит понять.

И испытать немало разочарований на этом треке. Американскому президенту еще предстоит пережить то, что пережили украинцы и европейцы: понимание милитаристского мышления Путина, его решимость восстановить статус России как великой державы.

«Я ни на секунду не верю, что Россия сейчас собирается развязать войну в какой-либо другой стране», — заявил в минувшее воскресенье в интервью NBC News сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин. Незамутненный взгляд на мир через призму «глобуса Америки», чего уж там, в этом отношении американцы как были провинциалами, так и остались. Что ж, тем сильнее будет их разочарование в столкновении с современными реалиями.

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