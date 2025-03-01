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Зеленский посадил Трампа на место
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Зеленский посадил Трампа на место

Фидан и Лавров обсудили Украину

16:51 1269

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию в Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«1 марта министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события в контексте российско-украинского конфликта», - сообщил источник.

Ранее стало известно, что Фидан примет участие на организуемой Лондоном встрече по Украине 2 марта и подтвердит там готовность Анкары провести переговоры между РФ и Украиной.

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